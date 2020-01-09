https://static.news.ru/photo/15096d94-336b-11ea-86e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва призывает все стороны, в частности, США, к сдержанности вокруг ситуации с Ираном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Конечно, то, что было заявлено с обеих сторон, создаёт определённую надежду на невозникновение новых обострений вокруг этого кризиса, но предпосылки для того, что конфронтация может возобновиться, никуда не исчезли, — сказал Рябков РИА Новости.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что по их данным, генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января. После этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал удар по военной базе США мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне.

Как ранее писал NEWS.ru, 9 января ракетный удар был совершён по военной базе Балад на севере Багдада.