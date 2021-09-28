В МИД РФ призвали к ответным мерам против YouTube и немецких СМИ

Принять ответные симметричные меры против видеохостинга YouTube и германских СМИ после блокировки немецкоязычных проектов RT предложил российским ведомствам МИД РФ. Призыв содержится в распространённом заявлении отечественного дипведомства.

В сообщении МИД РФ отмечается , в частности, что принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России полностью вписывается в логику «развязанной против России информационной войны».

Считаем такие меры единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации. <...> По итогам рассмотрения обращения телеканала RT с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам РФ с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер, — говорится в документе.

МИД РФ назвал блокировку каналов RT актом «беспрецедентной информационной агрессии» со стороны YouTube, который был совершен при «очевидном потворстве» или даже по настоянию германской стороны. Целью данной акции назвали желание «заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации».

В российском дипведомстве отметили, что в результате действия YouTube 700-тысячная аудитория подписчиков удалённых каналов лишилась выбранного источника информации.

Ранее стало известно, что сервис видеохостинга YouTube удалил два немецких канала российского RT без возможности восстановления. В Google этот шаг объяснили «нарушением условий использования сервиса».

В ответ на произошедшее руководитель RT Маргарита Симоньян потребовала запретить немецкие СМИ в России.