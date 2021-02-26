Захарова предложила Twitter заблокировать всё из-за подрыва доверия к НАТО

https://static.news.ru/photo/2342a832-7823-11eb-bec5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Удаление Twitter-аккаунтов под предлогом подрыва доверия к НАТО и попыток повлиять на Соединённые Штаты и Евросоюз абсурдно, потому что так можно заблокировать всё. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это уже не первая волна блокировок, под которые подпадают аккаунты российского происхождения. Twitter-аккаунты из западных государств объектами подобных карательных операций не становятся, несмотря на то что информация, которая там публикуется, бывает просто откровенно ложной, — цитирует РИА Новости дипломата.

Она добавила, что в качестве обоснования в очередной раз были представлены ничем не подтверждённые инсинуации.

Якобы аккаунты транслировали смыслы, связанные с российским правительством, а также подрывали доверие к НАТО, оказывали влияние на Соединённые Штаты и Евросоюз, — отметила Захарова.

По её мнению, под предлогом оказания влияния на США и ЕС можно заблокировать очень много аккаунтов.

Тогда надо в принципе всё блокировать, — пояснила дипломат.

Ранее социальная сеть Twitter сообщила об удалении ста якобы связанных с Россией аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы. В Twitter утверждают, что раскрыли сеть из 69 аккаунтов, которая была связана с РФ и пыталась «подорвать веру в Североатлантический альянс и его стабильность». Ещё 31 «российский» аккаунт был удалён, потому что владельцы якобы хотели повлиять на Соединённые Штаты и Евросоюз. Уточняется, что также были удалены аккаунты, связанные с Арменией и Ираном, писал NEWS.ru.