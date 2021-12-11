В МИД РФ пообещали «тяжёлые последствия» в случае расширения НАТО

Безопасность НАТО не укрепится, если Альянс пойдёт на расширение. При этом последствия для такого шага будут тяжёлыми. Москва неуклонно будет обращать на это внимание членов Альянса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Известиям».

Рябков заявил, что расширение НАТО противоречит установкам об укреплении безопасности.

К сожалению, расширение НАТО уже давно вступило в очень резкое противоречие именно с этим постулатом. Мы будем неуклонно обращать внимание наших оппонентов — и членов НАТО, и стран, не входящих в Альянс, но стремящихся туда, — на невозможность совместить то и другое. Поэтому дальнейшего расширения НАТО быть не должно. И попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, это всё попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своём: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится, последствия для них будут тяжёлыми, — заявил Рябков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина и Грузия смогут продвинуться в вопросе членства в НАТО, если будут соответствовать требованиям объединения. Он напомнил, что ещё в 2008 году Североатлантический альянс подтвердил, что открыт для этих стран.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они готовы вести диалог с Россией и достигать компромиссов, но не за счёт права других государств на выбор своего пути.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток. По его словам, Вашингтон проводит «политику открытых дверей», а у самого Альянса «должна быть такая опция».