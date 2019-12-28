https://static.news.ru/photo/a5482116-2af1-11ea-ad8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России рассказало об основных внешнеполитических итогах уходящего года. По оценкам ведомства, прошедший в Париже саммит «нормандской четвёрки» позволил добиться подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта.

Кроме того, руководствуясь соображениями гуманности, Россия облегчила режим предоставления гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Относительно отношений с США в министерстве отметили, что внутриполитическая борьба в Штатах препятствовала развитию конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном.

Контакты между сторонами поддерживались по контртеррористической проблематике и по ряду региональных тем, в том числе в Сирии, Афганистане и на Корейском полуострове, пишет ТАСС со ссылкой на дипведомство.

В МИДе также рассказали об увеличении числа стран, в которые россияне могут въехать без визы, с 82 до 89. Так, в этом году вступили в силу двусторонние соглашения о безвизовом въезде по обыкновенным паспортам и пребывании в течение 90 дней с Сент-Винсентом и Гренадинами, Коста-Рикой, Доминикой, Суринамом, Мальдивами, Палау и ОАЭ.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал обмен пленными между Киевом и Донбассом реальным результатом саммита в «нормандском формате», состоявшегося 9 декабря в Париже.