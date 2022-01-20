В МИД РФ подтвердили встречу Лаврова и Блинкена в Женеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 21 января в Женеве, передаёт РИА Новости. Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят дальнейшие шаги по переговорам о гарантиях безопасности.

21 января в Женеве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США господина Блинкена, — сказала Захарова.

Она добавила, что стороны обсудят документы по гарантиям безопасности, кроме того, они попытаются «определиться с возможными дальнейшими шагами» по переговорам на данную тему.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что в США не подготовили письменный ответ по гарантиям безопасности на предстоящие переговоры с Россией в Женеве. По его словам, у Соединённых Штатов нет чёткого понимания о том, какие требования России являются ключевыми. Госсекретарь также отметил, что некоторые пункты гарантий безопасности являются неприемлемыми для США.