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В МИД РФ подтвердили встречу Лаврова и Блинкена в Женеве

11:11, 20 января 2022
В МИД РФ подтвердили встречу Лаврова и Блинкена в Женеве Энтони Блинкен и Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 21 января в Женеве, передаёт РИА Новости. Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят дальнейшие шаги по переговорам о гарантиях безопасности.

21 января в Женеве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США господина Блинкена, — сказала Захарова.

Она добавила, что стороны обсудят документы по гарантиям безопасности, кроме того, они попытаются «определиться с возможными дальнейшими шагами» по переговорам на данную тему.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что в США не подготовили письменный ответ по гарантиям безопасности на предстоящие переговоры с Россией в Женеве. По его словам, у Соединённых Штатов нет чёткого понимания о том, какие требования России являются ключевыми. Госсекретарь также отметил,  что некоторые пункты гарантий безопасности являются неприемлемыми для США.

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