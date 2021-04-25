В МИД РФ отреагировали на заявления Земана по инциденту во Врбетице

https://static.news.ru/photo/26ad5f4a-a5c2-11eb-9a0f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Чехии не имело предпосылок для обвинения России в причастности к взрывам на военных склада во Врбетице. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление чешского президента Милоша Земана.

Как вы понимаете, за прошедшие несколько дней не прошло и суток, чтобы представители политического истеблишмента Чехии себя бы сами не опровергали, — заявил Захарова.

Она подчеркнула, что у чешских властей нет ни доказательств причастности России к инциденту в Врбетице, ни даже предпосылок для соответствующих обвинений.

Ранее Земан, выступая с чрезвычайным телеобращением, сообщил, что правоохранители установили связь болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева со взрывами во Врбетице. По его словам, боеприпасы со складов в Врбетице должны были поступить в Болгарию.

О также не исключил, что история со взрывами во Врбетице может оказаться игрой спецслужб, так как в расследовании всё ещё много «белых пятен», контрразведка за шесть лет так и не смогла найти следов агентов российских спецслужб.