В МИД РФ отреагировали на протест Японии из-за российских учений на Курилах

https://static.news.ru/photo/d33e197e-6f9a-11eb-a835-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru

Министерство иностранных дел России направило Японии ноту, в которой подчеркнуло бессмысленность протестов против ведения российской стороной каких-либо мероприятий на южных Курильских островах.

В связи с постоянными попытками японской стороны устраивать демарши по поводу нашей деятельности на Южных Курилах ранее ей была направлена соответствующая нота о том, что подобные «протесты» лишены всякого смысла и будут оставаться без реакции, — приводит РБК выдержку из сообщения пресс-службы российского ведомства.

Ранее стало известно, что МИД Японии выразил протест из-за проведения российскими военными стрельб в районе острова Кунашир. В связи с этим береговая охрана Японии выпустила предупреждения для рыболовецких судов.

Как сообщал NEWS.ru, генсек японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония намерена и впредь добиваться решения территориального вопроса с Москвой по Курильским островам. По его словам, на такую позицию не повлияют принятые в России поправки к Конституции, исключающие отчуждение территорий.

Архипелаг Курильских островов несколько раз менял территориальную принадлежность, но полностью вошёл в состав СССР после окончания Второй мировой войны. При этом в Токио считают, что Кунашир, Шикотан, Итуруп и другие острова гряды, называемые японскими властями «северными территориями», должны по праву принадлежать Японии. Советский Союз поначалу готов был пойти на уступки, но после размещения на японской территории военных НАТО от такой затеи отказался.

После распада СССР российские власти готовы были вести переговоры о передаче некоторых островов, однако Япония отказалась от половинчатого решения, заявив претензии на всю территорию. С тех пор Москва отказалась от каких-либо дискуссий по этому поводу и не раз напоминала, что Курилы принадлежат России, которая отныне не признаёт сам факт территориального спора.