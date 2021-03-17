В МИД РФ отреагировали на намерение Лондона нарастить ядерный потенциал

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Именно НАТО деформировала систему безопасности в Европе. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Этими словами он прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об угрозах со стороны РФ.

Напомню о том, что именно НАТО приближала свои рубежи к границам России. В результате нескольких волн расширения ситуация в Европе кардинально изменилась. <...> Всё это деформировало ситуацию в области безопасности,...