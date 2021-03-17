В МИД РФ отреагировали на намерение Лондона нарастить ядерный потенциал

Намерение Великобритании нарастить свой ядерный потенциал на 40% говорит о том, что его необходимо учитывать в новом уравнении безопасности. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал заместитель руководителя российского Министерства иностранных дел Александр Грушко.
Ранее стало известно, что власти Великобритании планируют более чем на 40% увеличить количество ядерных боеголовок. Об этом говорится в Обзоре оборонной и внешней политики страны, который должен представить 16 марта премьер-министр Борис Джонсон. Как предполагает издание The Guardian, в качестве причины, почему Лондон решился на этот шаг, политик назовёт угрозу со стороны России и Китая.
Замглавы МИД РФ высказался относительно намерения Великобритании нарастить потенциал ядерного оружия.
Это ещё одно свидетельство того, что будущее уравнение безопасности, о котором мы готовы договариваться с США как с ведущей страной в ядерном смысле, должно включать все факторы, влияющие на военную безопасность и стабильность, — цитирует ТАСС Александра Грушко.
Как ранее передавал NEWS.ru, Британия признала Россию наиболее актуальной угрозой для национальной безопасности и собирается активно противостоять угрозам со стороны Москвы. Об этом сказано в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанном до 2030 года.