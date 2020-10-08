В МИД РФ осудили страны Запада за заявления по делу историка Дмитриева

https://static.news.ru/photo/51bd88e0-097d-11eb-9876-fa163e074e61_660.jpg Юрий Дмитриев Фото: Игорь Подгорный/ТАСС

Россия рассматривает заявления властей Германии, Франции и других стран по делу главы карельского отделения центра «Мемориал» Юрия Дмитриева как вмешательство во внутренние дела страны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что в ведомстве обратили внимание на заявления уполномоченной правительством ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бэрбель Кофлер и посла Франции по правам человека Франсуа Крокета от 30 сентября.

Мы рассматриваем германо-французский демарш как акт вмешательства во внутренние дела Российской Федерации и попытку поставить под сомнение решение независимых российских судебных инстанций, — подчеркнула дипломат.

Захарова обратила внимание на то, что Париж и Берлин рассматривают ситуацию с Дмитриевым исключительно с точки зрения его прежней правозащитной деятельности, игнорируя реальную суть его уголовного дела.

Прежняя деятельность здесь абсолютно ни при чём, его заслуги в деле изучения политических репрессий в Советском Союзе никем не ставятся под сомнение. Вопрос с его осуждением лежит исключительно в уголовно-правовой плоскости, — сказала Захарова.

Дипломат сообщила, что представителей посольств Германии и Франции, а также иных стран, где дело Дмитриева назвали политизированным, пригласят в МИД РФ для разъяснительной беседы.

Мы рассматриваем призывы представителей Берлина и Парижа освободить обвинённого в педофилии Дмитриева как аморальные и безнравственные, — заключила Захарова.

64-летний Юрий Дмитриев 22 июня был признан Петрозаводским городским судом виновным в сексуальном насилии над приёмной дочерью. Его оправдали по обвинению в изготовлении детской порнографии и в хранении фрагментов ружья. Верховный суд Карелии изменил приговор Дмитриеву, увеличив срок наказания до 13 лет колонии строгого режима.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя дело главы карельского отделения «Мемориала», заявил, что Кремль не может обращать внимание на взаимодействие общественных организаций с органами правопорядка.