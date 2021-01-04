МИД РФ осудил нападения боевиков на северо-западе Нигера

https://static.news.ru/photo/29527d4e-4ea5-11eb-affe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва осудила нападения боевиков террористической группировки «Боко Харам» на две деревни Нигера, в результате которых погибли 100 мирных жителей. Российские дипломаты связывают эту террористическую атаку с проведением второго тура президентских выборов в этой стране.

В Москве решительно осуждают кровавую вылазку экстремистов, преследующую цель дестабилизировать ситуацию в Нигере, в том числе в контексте подготовки к проведению второго тура президентских выборов, — говорится в сообщении МИД РФ.

Вооружённым нападениям боевиков подверглись два населённых пункта — Чома-Бангоу и Зарумадарейе. Нападения были совершены в день объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов, по итогам которого лидирует экс-глава МИД, а также МВД и безопасности Нигера 61-летний Мохамед Базум.

Как писал NEWS.ru, по данным, приведённым районным главой Алму Хассане, 70 человек были убиты в посёлке Чома-Бангоу, в населённом пункте Зарумдарейя погибли 30 человек. Ещё 25 местных жителей получили ранения. Оба посёлка находятся в районе Тиллабери неподалёку от границы с Мали. Хассане рассказал, что более 100 террористов, разделившись на две группы, на мотоциклах атаковали селян. Ранее вблизи одного из атакованных посёлков бойцы отряда самообороны ликвидировали двух террористов. Власти Нигера не исключают, что последнее нападение было акцией возмездия.

Тиллабери расположен в стратегически важном регионе, где сходятся границы Нигера, Мали и Буркина-Фасо. В этой части континента действуют террористы из группировки «Исламское государство в Западной Африке», которая является частью «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). В 2017 году в Тиллабери ввели режим чрезвычайного положения.