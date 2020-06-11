В МИД РФ оценили попытку запрета георгиевской ленты в Латвии

Попытки законодательно запретить использовать георгиевскую ленту на публичных мероприятиях в Латвии являются сведением счетов с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, латвийские политики продолжают глумиться над святой памятью ветеранов, которые воевали против фашистов в годы Второй мировой войны.
Решительно осуждаем избранный латвийскими радикальными политиками преступный путь сведения исторических счётов с Россией, а по сути с исторической памятью целого поколения, — подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что в Латвии был одобрен запрет на ношение военной формы советского периода, а также символов СССР.
Захарова призвала обратиться к ветеранам войны, чтобы узнать истинное значение георгиевской ленточки. Дипломат уверена, что у неё нет стоимости, поскольку она бесценна.
Комиссия латвийского Сейма по правам человека и общественным делам 3 июня поддержала запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. Инициативу должен одобрить парламент и утвердить президент республики, только после этого она вступит в силу.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Латвии Эгилс Левитс поставил под сомнение патриотизм жителей республики, которые празднуют День Победы. По его словам, в Латвии после Победы одна оккупационная власть сменила другую. Страны Балтии постоянно заявляют, что в 1940 году их оккупировал Советский союз.
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