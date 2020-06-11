В МИД РФ оценили попытку запрета георгиевской ленты в Латвии

https://static.news.ru/photo/6b2e3968-abfa-11ea-9de5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытки законодательно запретить использовать георгиевскую ленту на публичных мероприятиях в Латвии являются сведением счетов с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, латвийские политики продолжают глумиться над святой памятью ветеранов, которые воевали против фашистов в годы Второй мировой войны.

Решительно осуждаем избранный латвийскими радикальными политиками преступный путь сведения исторических счётов с Россией, а по сути с исторической памятью целого поколения, — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что в Латвии был одобрен запрет на ношение военной формы советского периода, а также символов СССР.

Захарова призвала обратиться к ветеранам войны, чтобы узнать истинное значение георгиевской ленточки. Дипломат уверена, что у неё нет стоимости, поскольку она бесценна.

Комиссия латвийского Сейма по правам человека и общественным делам 3 июня поддержала запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. Инициативу должен одобрить парламент и утвердить президент республики, только после этого она вступит в силу.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Латвии Эгилс Левитс поставил под сомнение патриотизм жителей республики, которые празднуют День Победы. По его словам, в Латвии после Победы одна оккупационная власть сменила другую. Страны Балтии постоянно заявляют, что в 1940 году их оккупировал Советский союз.