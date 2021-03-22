МИД РФ оценил планы Лондона по наращиванию ядерного арсенала

https://static.news.ru/photo/236e21f8-8b09-11eb-9def-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Планы британских властей по увеличению ядерного потенциала прокомментировал замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, эти намерения свидетельствуют о необходимости привлечения Лондона к переговорам по стратегической стабильности.

Он пояснил, что по мере сокращения ядерных арсеналов России и США возрастает удельный вес потенциалов Великобритании и Франции. Это необходимо учитывать на следующем этапе переговоров по укреплению стратегической стабильности.

И те шаги, которые сегодня предпринимаются руководством Великобритании, объявленные планы об увеличении количества ядерных боеприпасов как раз свидетельствуют о справедливости именно такой постановки вопроса с нашей стороны, — цитирует дипломата РИА Новости.

Британские власти планируют нарастить ядерный арсенал на 40% к 2030 году. В Лондоне эти планы объяснили увеличивающимся числом «технологических и доктринальных угроз» со стороны ряда государств. Министр обороны страны Бен Уоллес заявил, что это связано с укреплением противоракетной обороны (ПРО) РФ.

Как писал NEWS.ru, слова британского политика прокомментировал российский сенатор Константин Косачев. Он заявил, что Уоллес подложил большую свинью военным стратегам США и их союзников по НАТО. В Альянсе ранее категорически отрицали связь американских систем ПРО, размещаемых у границ РФ, со стратегическими ядерными вооружениями и их направленность против России.