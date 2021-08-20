В МИД РФ оценили перспективы исключения талибов из списка террористов

Россия не станет торопиться с исключением движения «Талибан» (признанно террористической организацией, запрещено в России) из списка террористических организаций и признанием новых властей Афганистана. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По словам дипломата, Россия планирует ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета Безопасности ООН.

Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей, — сказал Сыромолотов.

Он также напомнил, что в настоящее время талибы заявили о завершении военных действий, амнистии правительственным чиновникам и гражданам, обслуживавшим контингент США и НАТО, а также подтвердили намерение соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы и приступили к наведению общественного порядка.

Считаем важными и заверения движения талибов относительно того, что оно не допустит использования территории Афганистана против третьих стран, — заявил Сыромолотов.

Ситуация в Афганистане усложнилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Страна будет жить по законам шариата.