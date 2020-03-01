https://static.news.ru/photo/0626dd8c-5bd6-11ea-afea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуацию с аннулированием властями Эстонии визы журналиста Андрея Захарова прокомментировали в МИД России. В ведомстве расценили произошедшее как грубейшее нарушение основных демократических принципов и международных норм в области свободы слова.

Решение Таллина в отношении Захарова в министерстве назвали произволом, а аргумент эстонской стороны о защите национальной безопасности — надуманным. В ведомстве заявили, что данный инцидент не должен остаться без внимания европейских профильных правозащитных структур.

Призываем Представителя ОБСЕ по свободе слова А.Дезира дать соответствующую оценку лишению журналиста свободы передвижения по причине его профессиональной деятельности, — говорится в сообщении на сайте МИД.

Как ранее писал NEWS.ru, визу Захарову аннулировали сроком на пять лет. В МВД Эстонии пояснили, что основанием для этого послужили репортажи журналиста, содержавшие пренебрежительные отзывы о ЛГБТ-сообществе и критику в адрес властей за отказ от официальных мероприятий в память об освобождении Таллина от фашистов.