В МИД РФ обвинили Киев в спекуляции на ситуации в Донбассе ради санкций

https://static.news.ru/photo/339ca846-4b54-11eb-82e9-fa163e074e61_660.jpg МИД РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Украинские власти спекулируют на теме Донбасса из стремления нанести экономический ущерб России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что украинская сторона, вместо выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, постоянно заявляет о якобы недееспособности комплекса мер, необходимости его пересмотра. Захарова также напомнила высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что соглашения нужны Киеву только для сохранения санкций против России.

Получается, что для Киева первостепенное значение имеет не лицемерно декларируемое установление мира и стабильности в стране, а грубая спекуляция на проблеме неурегулированности конфликта, её использование в целях нанесения экономического ущерба России, — приводятся её слова на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что Украине следует прекратить «заниматься демагогией» и на деле приступить к реализации комплекса мер по выполнению минских соглашений во всей их полноте и последовательности.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина продолжает требовать от России возвращения Донбасса и Крыма, и в противном случае, по мнению экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, может начаться война. Он считает, что новые санкции в отношении РФ рано или поздно будут введены. При этом эксперт пояснил, что Украина сама санкции ввести не может, она способна только просить об этом у западных партнёров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что у Москвы вызывает озабоченность заявления руководства Украины по Донбассу. Он подчеркнул, что в России считают недопустимым любое поощрение агрессивных действий Украины.