МИД РФ заявил о вмешательстве ЕСПЧ во внутренние дела России

https://static.news.ru/photo/05c3d352-7a95-11eb-8967-96000091f725_660.jpg Европейский суд по правам человека Фото: Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из влиятельного правового института превращается в «орудие вмешательства во внутренние дела». С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему «25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация».

Некогда авторитетный правовой институт превращается в правовое орудие. Его постановление об обеспечительных мерах по делу Навального — неприкрытое вмешательство в наши внутренние дела, — цитирует ТАСС Грушко.

Он обратил внимание, что увеличивается число исков против России, которые могут быть вынесены вразрез с российской Конституцией. По словам Грушко, ЕСПЧ злоупотребляет доктриной эффективного контроля, поэтому его вердикты становятся не только несправедливыми, но и невозможными для исполнения.

Как сообщал NEWS.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил генерального секретаря Совета Европы с 25-летием вступления РФ в СЕ. При этом он обратил внимание на то, что СЕ не реагирует должным образом на дискриминацию русскоязычного населения в странах Балтии и на Украине.