https://static.news.ru/photo/fd8f2652-2fca-11ea-8603-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В Министерстве иностранных дел не стали комментировать появившуюся информацию о возможном возвращении на Украину российского посла. О вероятных кандидатурах во внешнеполитическом ведомстве также говорить не стали.

Слухи не комментируем, — заявил РИА Новости источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Вопрос о возвращении посла России в Киев в политических кругах обсуждают пока неофициально. В качестве одного из основных претендентов на этот пост называют заместителя главы правительства Дмитрия Козака.

Россия и Украина отозвали послов в 2014 году. Ранее, как писал NEWS.ru, готовность к такой работе выразила депутат Государственной думы от Крыма Наталья Поклонская.