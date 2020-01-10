https://static.news.ru/photo/6a011ebe-33bb-11ea-b8cb-fa163e074e61_660.jpg ПРО Aegis Ashore Фото: Lin Huifen/Xinhua/Global Look Press

Япония не смогла убедить Россию по вопросу размещения американских систем Aegis Ashore на территории японских островов. Данное заявление в пятницу, 10 января, сделал заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он заявил об этом после очередного раунда стратегического диалога, который прошёл в Токио.

По словам Рябкова, российская сторона не услышала прежнюю позицию Японии. Отечественных дипломатов не убедили слова азиатских партнёров.

Мы не считаем, что появление этих комплексов (Aegis Ashore) будет служить только защите Японии, — цитирует Рябкова РИА Новости.

По предварительной информации, Япония собирается разместить в префектурах Ямагути и Акита к 2023 году два комплекса ПРО Aegis Ashore. Власти надеются, что новое оружие защитит всю территорию государства от возможного удара баллистическими ракетами. На эти цели может уйти до 268 млрд иен (около $2,4 млрд).

В июне 2019 года NEWS.ru писал, что генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Министерству обороны дано указание срочно исправить ошибки в докладах о размещении комплексов ПРО.