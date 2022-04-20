МИД РФ: Москва допускает зеркальную блокировку счетов иностранных посольств

Москва может ввести антисанкции в виде блокировки счетов посольств тех стран, которые принимают такие меры в отношении России из-за ситуации на Украине, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что российские дипломаты сталкиваются с проблемами с оплатой счетов по всему миру, в связи с чем Москва вынуждена будет принимать ответные меры.

Блокируются счета наших посольств, проблемы возникают в разных странах. Соответственно, если не будет у наших посольств возможности открывать счета и оплачивать свои, в том числе коммунальные расходы, то, соответственно, соответствующие меры и здесь будут, — констатировал он.

15 апреля МИД России выслал 15 нидерландских дипломатов в ответ на высылку 18 российских диппредставителей из страны. Глава нидерландского МИД Вопке Хукстра ранее заявил, что высылаемые российские дипломаты «представляют угрозу безопасности» страны, поскольку являются разведчиками, работающими в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием.

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подобные действия Нидерландов назвала произволом и рекомендовала ждать ответных мер.