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Президент России Владимир Путин заявил, что установление Украиной контроля на границе с Россией может привести к массовому уничтожению жителей ДНР и ЛНР. Причиной станет отсутствие закона об амнистии.

Российский лидер подчеркнул, что преследование жителей самопровозглашённых республик стало одной из тем беседы между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015...