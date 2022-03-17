Захарова назвала условие завершения спецоперации на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условие, при выполнении которого завершится спецоперация на Украине, передает Lenta.ru. По её словам, сроки будут зависеть от самого Киева.

Мы надеемся, что Киеву всё же придёт осознание неизбежности мирного решения и задачи демилитаризации и денацификации Украины, её превращения в нейтральное государство на благо населения самой Незалежной и всей Европы. Чем скорее это поймут представители киевского режима, тем быстрее завершится специальная военная операция, — заявила дипломат.

Захарова отметила, что требования России максимально понятны и просты. Они вытекают из целей и задач операции. В настоящее время переговоры российской и украинской делегаций ведутся в формате видеоконференцсвязи. На повестке военные, политические и гуманитарные вопросы.

Ранее Мария Захарова заявила, что спецоперация России на Украине не преследует цели разрушить государственность этой страны или свергнуть президента. Она также подчеркнула, что Москва сделает всё, чтобы преступления киевского режима против человечности не остались безнаказанными.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.