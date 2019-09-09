https://static.news.ru/photo/09f57336-d334-11e9-9c28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Источник в Министерстве иностранных дел опроверг информацию CNN об эвакуации из России агента американских спецслужб после встречи главы МИДа Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.

Он отметил, что не может прокомментировать тот факт, что Москву покинул «очень ценный агент» — это, по его словам, могут сказать только в ЦРУ, передаёт « Коммерсант ».

А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN ещё не придумывали. Чистой воды паранойя, — подчеркнул информатор.

CNN со ссылкой на источники в разведывательных ведомствах Соединённых Штатов сообщал, что после визита Лаврова к Трампу в 2017 году из российской столицы был вывезен один из лучших агентов, работавший в Кремле.

Ранее News.ru писал, что сотрудники ФБР предоставляли журналистам конфиденциальную информацию для того, чтобы на основании публикаций требовать разрешения на установление слежки за определёнными лицами. Об этом в ходе закрытых слушаний заявил спецагент Джонатан Моффа.