В МИД РФ начались встречи с участием послов Азербайджана и Армении

https://static.news.ru/photo/dc3a91ae-025f-11eb-96ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российском Министерстве иностранных дел проходят плановые встречи с участием послов Азербайджана и Армении. Информация об этом появилась на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Как заверила в беседе с РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, по итогам встреч с послами будет сообщение для СМИ.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Формально Карабах является частью Азербайджана. Фактически подавляющее большинство его населения — армяне, которые после распада СССР провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признаёт.

Ранее МИД РФ призвал обе стороны «немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам». В Кремле выразили озабоченность происходящим. Также своё посредничество при переговорах Армении и Азербайджана предложил Иран, писал NEWS.ru.