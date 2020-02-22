https://static.news.ru/photo/14b1712e-5563-11ea-8990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

В Министерстве иностранных дел России удовлетворены решением арбитражного суда Гааги в деле «Украина против РФ». Позиция трибунала не разочаровала и Киев. Инстанция частично подтвердила свою юрисдикцию в споре двух стран.

Трибунал отметил, что поскольку он сформирован для решения вопросов о «толковании или применении» Конвенции ООН 1982 года по морскому праву, то не вправе определять государственную принадлежность суши (Крыма). Однако арбитраж заявил о возможности провести разбирательство по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент: за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом. Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму, — говорится в сообщении МИД РФ.

В настоящее время Россия готовит ответный меморандум, который необходимо предоставить до 20 августа 2021 года.

В Министерстве иностранных дел Украины также поприветствовали новости из Гааги. Там считают, что трибунал отклонил попытки России избежать ответственности за поведение в Азовском море и Керченском проливе.

Трибунал согласился с Украиной, что требование России о статусе внутренних вод не является надлежащим поводом для оспаривания юрисдикции, этот вопрос следует решать на стадии рассмотрения дела по существу. Решение означает необходимость осуществления юридической экспертизы незаконного строительства Россией Керченского моста и остановок судов в Азовском море, которые наносят ущерб международному судоходству, — заявили в МИД Украины.

Арбитражный трибунал сформировала Постоянная палата Третейского суда в Гааге в Нидерландах по иску Украины, который был подан в сентябре 2016 года. В соответствии с правилами процедуры, решение арбитражного трибунала будет обнародовано после того, как стороны выскажут свои возможные возражения о наличии в тексте решения конфиденциальной информации, но не позднее, чем через 21 день после его принятия.

Ранее NEWS.ru писал, что Международный суд ООН в Гааге отклонил требование Киева о признании России ответственной за спонсирование терроризма на территории Украины.