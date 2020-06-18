В МИД рассказали об открытии границ с Европой

https://static.news.ru/photo/9aa85e60-b156-11ea-bd46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России сообщило о планах по открытии границ на популярных туристических направлениях. В ведомстве заявили, что называть конкретные сроки ещё рано.

При принятии решения о возобновлении авиасообщения необходимо провести тщательную проработку в соответствии с эпидемиологической ситуацией как в РФ, так и в мире, передаёт ТАСС.

На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе ещё не преодолена, — подчеркнули там.

В ведомстве отметили, что понимают желание представителей иностранных государств запустить работу своей туристической индустрии. Однако там предостерегли россиян от «скоропалительного» планирования выезда за рубеж, так как в большинстве государств уровень распространения COVID-19 остаётся высоким.

Как писал NEWS.ru, ранее главы МВД Евросоюза рекомендовали продлить закрытие внешних границ до конца июня. Италия настаивает на коллегиальном решении европейских стран по открытию границ и восстановлению туризма после пандемии. Власти считают, что не должно быть никаких «привилегированных коридоров», позволяющих одним гражданам передвигаться свободно, а другим — с ограничениями.

Накануне свои границы для туристов более чем из ста стран открыла Черногория. В Институте общественного здравоохранения страны пояснили, что решение об открытии границ принималось с учётом рекомендаций Евросоюза и на основе эпидситуации в каждой из включённых в перечень стран.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Количество летальных исходов коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ за последние сутки составило 182. За всё время пандемии жертвами болезни стали 7660 граждан.

За минувшие 24 часа медики выявили 7790 заражённых в 83 регионах, из них 2450 (31,5%) переносят недуг без клинических проявлений. Общее число пациентов составляет 561 091 в 85 субъектах, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Также за последние сутки 9621 человек выздоровел. Всего число исцелившихся составило 313 963.

За прошедшие 24 часа в Москве выявили 1040 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших достигло 210 785. Также медики сообщили о смерти от COVID-19 ещё 49 человек в столице. Общее количество летальных исходов составляет 3483. Выздоровели за минувшие 24 часа 2046 пациентов больниц мегаполиса. За всё время пандемии — 130 431.