В МИД рассказали о «жёстком подходе» на переговорах по безопасности с США

Подход Москвы в переговорах о гарантиях безопасности будtт «достаточно жёстким». Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков. По его словам, российские предложение являются неотъемлемой частью диалога с США и НАТО по данному вопросу.

Дипломат признал, что российский подход «достаточно жёсткий».

Непродвижение НАТО ближе к нашим рубежам, неприем новых членов, непоявление вооружений на соответствующих территориях, включая, конечно, украинскую, непроведение соответствующих провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера и так далее — все это абсолютно необходимые неотъемлемые элементы переговоров, — заявил Рябков.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Позже стало известно, что переговоры России и США по данному вопросу состоятся 10 января. Через два дня вопросы безопасности РФ обсудит с НАТО.