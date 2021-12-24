В МИД рассказали о западных инструкторах, тренирующих украинских военных

В МИД рассказали о западных инструкторах, тренирующих украинских военныхМИД России: западные инструкторы тренируют украинских военных вопреки Минским соглашениям
Инструкторы Запада тренируют украинских военных, что прямо нарушает Минские соглашения, согласно которым из страны должны быть выведены все иностранные вооружённые формирования, военная техника и наёмники. Это также негативно влияет на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
При этом собеседник агентства
К сожалению, сейчас такая политическая воля в большом дефиците, — заключил Полищук.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО и появление ракет у российских границ может спровоцировать серьёзные военные риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе. По мнению министра, необходимо понизить градус конфронтации, вызванной опекой США своих «украинских протеже».