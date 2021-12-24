В МИД рассказали о западных инструкторах, тренирующих украинских военных

Инструкторы Запада тренируют украинских военных, что прямо нарушает Минские соглашения, согласно которым из страны должны быть выведены все иностранные вооружённые формирования, военная техника и наёмники. Это также негативно влияет на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

При этом собеседник агентства подчеркнул , что Киев при наличии политической воли может быстро выполнить Минские соглашения. Свидетельством тому стали действия президента Владимира Зеленского, который за три месяца 2019 года выполнил саботировавшиеся ранее рекомендации берлинского саммита 2016 года. Это позволило созвать саммит в Париже и продолжить переговоры по урегулированию ситуации.

К сожалению, сейчас такая политическая воля в большом дефиците, — заключил Полищук.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО и появление ракет у российских границ может спровоцировать серьёзные военные риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе. По мнению министра, необходимо понизить градус конфронтации, вызванной опекой США своих «украинских протеже».