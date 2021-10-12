В МИД рассказали, кто получил визу США в обмен на въезд Нуланд в Россию

В обмен на визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву американскую визу получил и. о. замдиректора департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Константин Воронцов. Об этом РИА Новости рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее Нуланд находилась в российском санкционном списке, и в выдаче российской визы ей отказывали.



О том, что Нуланд с высокой долей вероятности получит российскую визу и приедет в Москву, стало известно ещё в конце сентября. Сообщалось, что в ответ на снятие ограничений в отношении Нуланд Москва рассчитывала, что Вашингтон выдаст визы российским дипломатам, которым прежде в них отказали.

Самолёт с Нуланд приземлился в аэропорту Домодедово 11 октября. Её встретил посол США в Москве Джон Салливан. В столице она пробудет до 13 октября. В рамках своего визита она намерена встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Юрием Ушаковым и другими высокопоставленными чиновниками.

В то же время, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у Владимира Путина встречи с Нуланд не запланировано.