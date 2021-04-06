В МИД рассказали о шансах российского посла вернуться в США

https://static.news.ru/photo/eabfd2ae-9740-11eb-9307-96000091f725_660.jpg Анатолий Антонов Фото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что посол России в США Анатолий Антонов, вероятнее всего, не вернётся в Вашингтон в ближайшее время. По его словам, решение данного вопроса зависит от готовности Белого дома пойти хоть на какую-то нормализацию отношений с Кремлём.

Об этом сообщает РИА Новости.

Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут всё же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут, — отметил Рябков.

Антонов вернулся на родину после ряда нелицеприятных заявлений со стороны американских властей. При этом посол уже провёл ряд встреч, в том числе в МИД, Госдуме и Совфеде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о консультациях посла РФ в США Анатолия Антонова с руководством международного блока администрации президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Антонов встретился с помощником Путина Юрием Ушаковым, а также с представителем управления по внешней политике.