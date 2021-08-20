В МИД рассказали, как нюансы правил ПАСЕ используют против России

Россия будет добиваться исправления географических и функциональных кренов в мониторинговой деятельности Совета Европы. При этом сотрудничество с докладчиками ПАСЕ продолжится. Об этом рассказал в интервью изданию «Коммерсант» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Ранее в РФ побывали докладчики комиссии ПАСЕ по мониторингу, собиравшие информацию в отношении России в части исполнения ею обязательств, принятых при вступлении в Совет Европы. По словам Грушко, визит прошёл нормально, в рабочем порядке. Ожидается, что доклад по итогам процедуры будет представлен до лета 2022 года. При этом, по словам замглавы МИД РФ, правила ПАСЕ таковы, что позволяют вставлять в документ любые поправки и агрессивное большинство организации этим пользуется.

Грушко убеждён, что в результате доклады приобретают вид, не позволяющий использовать их по назначению. Кроме того, российский дипломат считает, что процедура странового мониторинга представляет собой устаревший и неэффективный инструмент. Необходим переход на тематический мониторинг по общим проблемам, не исключающий никакие государства. Это придало бы больший вес докладам, полагает Грушко.

В любом случае страновый мониторинг не может превращаться в такую новогоднюю ёлку, на которую можно навешивать игрушки. Мы, конечно, продолжаем сотрудничать с докладчиками, но будем продолжать добиваться исправления географических и функциональных кренов мониторинговой деятельности Совета Европы, — сказал представитель МИД РФ.

Ранее Александр Грушко оценил предстоящий на Украине саммит «Крымская платформа». Дипломат назвал его перформансом, не имеющим влияния на реальность.