МИД РФ прокомментировал встречу сотрудника ФБК с британским дипломатом

https://static.news.ru/photo/0f356310-664f-11eb-a8a4-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники российских дипведомств не позволяют себе встреч с оппозиционерами или спецслужбами в иностранных государствах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя встречу британского посла с членом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесён в список иноагентов).

Многие задают себе вопрос: а что бы было, если бы такое позволили себе российские дипломаты? Не надо задавать себе таких вопросов. Российские дипломаты себе такого никогда не позволяют. Это альфа и омега нашего подхода, нашей позиции — невмешательства во внутренние дела суверенных государств. А это и есть уважение демократии и соблюдение демократии, — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в британском посольстве отказались комментировать обнародованное видео встречи якобы сотрудника дипведомства Джейса Форда с представителем ФБК Владимиром Ашурковым.

Видеозапись, на которой Ашурков встречается с Фордом, была сделана в Москве сотрудниками контрразведки и опубликована телеканалом RT. Британец и представитель ФБК встречаются в одном из московских ресторанов и якобы обсуждают планы по усилению давления на российскую власть.

Как сообщал NEWS.ru, Мария Захарова осудила западных дипломатов, посетивших судебное заседание, на котором рассматривалось дело в отношении оппозиционера Алексея Навального. По её словам, такие действия не являются простым наблюдением за процессом, а осуществляются согласно плану.