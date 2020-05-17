В МИД предрекли развёртывание американских ракет в Европе

https://static.news.ru/photo/b465347e-98ef-11ea-a5a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raytheon Technologies/facebook.com

США в недалёком будущем начнут развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Такое мнение высказал заммминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, когда прекратил действие Договор о РСМД, во избежание нарастания напряжённости российская сторона предложила американцам и их союзникам условиться о сдержанности в будущем. Однако в ответ Соединённые Штаты дали понять, что не намерены вводить мораторий на размещение новых ракет.

По всем признакам в ближайшее время соответствующие испытательные программы будут активизированы, а в дальнейшем возможно начало развертывания на суше подобных систем, — цитирует РИА Новости онлайн-выступление Рябкова перед студентами МГИМО.

Дипломат добавил, что в Пентагоне заявили о намерении скорейшим образом приступить к развёртыванию наземных РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На следующем этапе «дело может дойти и до Европы», сделал вывод замглавы МИД.

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон не будет продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пока к нему не подключится Китай. По его словам, если Россия хочет продления соглашения, то должна убедить Пекин сесть за стол переговоров, писал NEWS.ru.