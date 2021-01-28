В МИД посоветовали Западу не учить Россию демократии

https://static.news.ru/photo/e331185c-6178-11eb-8912-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Странам Запада, критикующим Россию, следует сосредоточиться на собственных проблемах и заботиться о сохранении демократии у себя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявления западных политиков по ситуации с несанкционированными акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По словам Захаровой, в Москве обратили внимание на их синхронность и схожесть «как под копирку».

Предлагаем нашим западным партнёрам, которые так переживают за демократию в России, сосредоточиться на решении собственных проблем — у вас их накопилось предостаточно. Заботьтесь о своих собственных гражданах и о сохранении демократии у себя, — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Захарова добавила, что за рубежом полиция активно применяет дубинки, слезоточивый газ и другие спецсредства против мирных протестующих. При этом вспомнила о разгоне демонстрантов у Капитолия в США, а также участников митингов в других странах против коронавирусных ограничений.

23 января в ряде городов России прошли несогласованные акции в поддержку Навального, который был арестован 18 января после возвращения из Германии. Силовики задержали несколько тысяч демонстрантов, в числе которых были около 300 несовершеннолетних.

К освобождению Навального и участников протестов призывали власти США, Германии, главы МИД «Большой семёрки».

Как писал NEWS.ru, в Совете Федерации заявили, что за протестами в поддержку оппозиционера могут стоять государственные структуры и спецслужбы стран НАТО. По мнению сенатора Андрея Климова, в США и Евросоюзе понимают, что прямое военное столкновение было бы самоубийственным, поэтому делают основную ставку на ослабление государства изнутри.