В МИД поддержали позицию ООН о положении общества на Украине

МИД РФ заявил, что Москва разделяет озабоченности экспертов ООН относительно продолжающейся деградации положения гражданского общества на Украине. Подтверждением этого стали события, которые были связаны с выборами в органы местной власти Украины осенью 2020 года, говорится в комментарии российского МИД.

Разделяем озабоченности экспертов относительно продолжающейся деградации положения гражданского общества на Украине, особенно отчетливо проявившейся в преддверии, в ходе и после выборов в органы местной власти осенью 2020 года, — подчеркнули в ведомстве.

В Женеве 15 декабря представили доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине, охватывающий два последних года.

В МИД РФ отметили, что в этом докладе эксперты ООН справедливо указали на ненавистнические заявления, угрозы и проявления насилия в адрес политических и общественных противников, которые стали обыденностью на Украине.

Наблюдательная миссия ООН не в первый раз обратила внимание на сохраняющуюся линию нынешних властей Украины, зачищающую политическое пространство страны от оппозиции, добавили в МИД.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский «правит по Пушкину»: «царствуй, лежа на боку», заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, в это же время руководитель офиса главы государства Андрей Ермак «организовывает ему победы», о чём ему регулярно докладывает, и Зеленский в это верит.

По словам экс-генпрокурора, логика Зеленского базируется на особенностях ведения переговоров в духе 1990-х годов, когда «через знакомых» можно было договориться.