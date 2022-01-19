В МИД ответили на заявления США об эвакуации посольства России с Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения американских СМИ и властей о якобы готовящейся эвакуации посольства РФ в Киеве. Подобные заявления она назвала провокацией, а Белый дом участвует в их подготовке, заявила она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Это всё можно охарактеризовать как провокативное поведение. <...> Мы теперь понимаем, что всё, что было сделано, то есть эти источники СБУ, американская газета без подключения московских корреспондентов и Белый дом — это одна связка. Самое главное, это говорит об их вовлечённости во все аспекты, включая подготовку провокаций, — сказала Захарова.

Она также задалась вопросом, какое дело американской стороне до того, что происходит с дипмиссиями других стран за пределами США. Комментируя недавнее заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки, Захарова предположила, что та не отдаёт отчёта, к чему могут привести её слова, а Москва будет вынуждена обратиться к её руководству за объяснениями.

Ранее газета The New York Times писала со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины о том, что дипломатам двух российских консульств было приказано подготовиться к выезду из страны. По сведениям издания, 5 января Украину покинули 18 человек — преимущественно жёны и дети дипломатов, а ещё около 30 человек готовятся к отъезду из консульств в Киеве и Львове. Псаки заявила, что американские власти располагают подтверждением этой информации.