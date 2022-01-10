В МИД ответили на вопрос о новом контакте Путина и Байдена

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что новый контакт Владимира Путина и Джо Байдена пока не прорабатывается. Дипломат ответил на вопрос, заданный в ходе брифинга по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент новый контакт на высшем уровне [РФ и США], насколько я знаю, если за сегодняшний день ничего иного не случилось, не прорабатывался, — сообщил Рябков о возможной встрече президентов России и США.

Российско-американские консультации, посвящённые рассмотрению проекта договора о гарантиях безопасности, состоялись 10 января и продлились восемь часов. При этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что Россия якобы не заинтересована в успехе переговоров о гарантиях безопасности в Европе. По его словам, именно поэтому Москва и выдвинула требования, которые неприемлемы для Запада.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман предупредила, что США может ввести против России санкции, ещё более жёсткие, чем в 2014 году. Об этом представитель Госдепа сообщила по итогам переговоров России и США о гарантиях безопасности. Своё заявление Шерман сделала на брифинге для журналистов