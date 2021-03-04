В МИД ответили на признание России угрозой для США

https://static.news.ru/photo/2ce974c2-7cc1-11eb-9c21-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вашингтон считает угрозой всех, кто составляет ему конкуренцию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «некоторые страны представляют серьёзные вызовы, включая Россию, Иран и КНДР».

Основным врагом они будут считать всех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Естественно, помимо фактора, который должен демонстрировать их союзничество, их объединять, есть ещё фактор проигрываемой конкуренции, или той, которую они не могут вести на общепринятых основах, — заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Захарова.

Дипломат также отметила, что задача и цель Вашингтона — сдерживание России. По её словам, Вашингтону выгодно не дать Москве конкурировать на равных, соперничать и в чём-то опережать Соединённые Штаты.

Как писал NEWS.ru, отношения с Китаем являются главным геополитическим вызовом для США в XXI веке по мнению новой американской администрации, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что американо-китайские отношения стали «крупнейшим геополитическим вызовом XXI века». Политик коснулся и темы взаимодействия с Россией, заявив, что она представляет серьёзный вызов наряду с Ираном и Северной Кореей.