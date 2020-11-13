В МИД ответили на обвинения Польши в попытках РФ подорвать репутацию страны

https://static.news.ru/photo/e051efc6-2749-11eb-9936-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на заявления пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о том, что Россия якобы пытается подорвать репутацию Польши.

Столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов. История Второй мировой войны, крушение президентского самолёта под Смоленском, плачевные итоги цветных революций в Европе, инфодемия периода коронавируса — во всём этом и многом другом, по логике ряда представителей официальной Варшавы, нужно обвинять Россию, — заявила Захарова.

Она призвала польские власти, которые так заботятся о своей репутации, заняться расследованием инцидентов с осквернением советских памятников и захоронений солдат Красной армии, отдавших жизни при освобождении Польши от немецких захватчиков, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам Станислава Жарина, Россия пытается выставить Польшу проблемной для Евросоюза страной. Польский чиновник уверен, что Москва, а также Пекин и Берлин всегда «пытались дискредитировать Польшу в глазах Запада».

В январе 2020 года в Польше была принята резолюция, согласно которой власти в Варшаве возложили вину за события Второй мировой войны в равной степени на Германию и СССР, приравняв Красную армию к оккупантам. В стране активисты регулярно оскверняют мемориалы советских солдат, однако пока польские правоохранители не торопятся расследовать такие мародёрства.