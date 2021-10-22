МИД РФ среагировал на возможные санкции за кризис с мигрантами в Белоруссии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на возможное введение санкций ФРГ к руководству компаний, которые помогали транспортировать нелегальных мигрантов в Европу через Белоруссию. По её мнению, возникает вопрос, почему в Германии не вводят санкции к США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

А заморозить счета американских компаний пока не решились? Все-таки миграционный кризис — это не только белорусско-литовская граница. Это в первую очередь Афганистан, Сирия, Ливия, Ирак и многое другое, — написала Захарова в Telegram-канале.

Так она прокомментировала заявление представителя МИД Германии Кристофера Бургера о возможности заморозки счетов компаний, которые помогают перевозить нелегальных мигрантов в Белоруссию, откуда те попадают в Евросоюз.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что тема миграции снова стала актуальной для Польши, Литвы и Германии благодаря «гибридным действиям» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она также анонсировала обсуждение экономических санкций по данному вопросу.

Стремительный поток нелегалов обострил ситуацию на границе Белоруссии и Литвы. По словам белорусского президента Александра Лукашенко, Минск не может сдерживать его из-за санкционных ограничений со стороны Запада. По информации польских пограничных ведомств, нелегальные мигранты пытались штурмовать белорусско-польскую границу. Против них применили силу и спецсредства.