Захарова высмеяла заявление Украины о роли России в проблемах AstraZeneca

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Украинские политики продолжают жить в «фантазийном мирке», что в очередной раз подтверждается заявлениями о причастности России к ситуации с вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Продолжают жить в своём фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание , сокращая у себя в стране вещание на русском языке. Теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит, — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По её словам, на Украине «не режим, а сказка».

Ранее официальный представитель ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) Маргарет Харрис заявила, что вакцина AstraZeneca проверяется на безопасность после того, как несколько стран Евросоюза приостановили использования препарата. В британо-шведской фармкомпании заявили, что связь между применением препарата и повышенным риском образования тромбов у пациентов не выявлена.

Как сообщал NEWS.ru, глава украинского Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что Москва может быть причастна к массовой информационной кампании против вакцины AstraZeneca. По мнению украинского министра, российские власти могли пойти на это, чтобы расчистить рынок для своего «Спутника V».