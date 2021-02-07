В МИД оценили реакцию Запада на сравнение действий полиции при протестах

https://static.news.ru/photo/f477b1ca-6948-11eb-b6ba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Западе ответили молчанием на направленные Москвой видеоматериалы, демонстрирующие как полицейские в России и на Западе действуют на несогласованных акциях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

31 января по всей стране прошли акции в поддержку Навального. Силовики задержали на мероприятиях по всей стране как минимум 4710 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 1496 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (1059 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

На Западе политики осудили многочисленные задержания. В ответ Москва передала в Брюссель видеоматериалы о том, «как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий».

Ролик состоит из двух частей. Первая часть — это то, как «пропорционально» ведёт себя западная полиция, в том числе в странах Евросоюза, и [вторая часть] — то, как провоцируют полицию участники незаконных протестных акций у нас. Ничего кроме молчания мы в ответ не получили. Просто молчание, аргументов нет, и их не может быть, — цитирует РИА Новости Захарову.

Как писал NEWS.ru, в некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге и Москве, например, силовики применяли электрошокеры против активистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что факты длительного задержания граждан, которые были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, должны быть проверены сотрудниками правоохранительных органов. При необходимости полиция обязана принять меры.