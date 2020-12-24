В МИД обвинили администрацию Трампа в попытках ухудшить отношения с РФ

https://static.news.ru/photo/17aabfe0-45f7-11eb-845d-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Заявления уходящей администрации США, обвиняющей Россию в причастности к хакерским атакам, только лишний раз ухудшают отношения между Вашингтоном и Москвой и подрывают перспективы налаживания диалога при новом американском президенте Джо Байдене, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Нельзя исключать, однако, что истинная цель новых обвинений в наш адрес — это попытка помешать избранному президенту Байдену наладить сотрудничество с Москвой, в том числе по вопросам международной информационной безопасности. Мы убеждены, что данный сценарий не отвечает ни российским, ни американским национальным интересам, — приводит слова Захаровой ТАСС.

В пример представитель министерства привела высказывания госсекретаря США Майка Помпео, который 18 декабря обвинил РФ в причастности к кибератакам на американские ведомства.

Постоянно звучат из-за океана голословные упреки, обвинения в адрес России. В этом выступлении вновь воспроизведены бездоказательные обвинения в безответственном российском поведении в киберделах, — добавила она.

Захарова добавила, что Москва со своей стороны готова работать над «восстановлением конструктивного, профессионального, прагматичного диалога по вопросам международной информационной безопасности с любым руководителем Соединённых Штатов Америки».

NEWS.ru писал, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ не имеет отношения к хакерским атакам на американские компании и государственные структуры.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам на ряд министерств страны. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру, используя программное обеспечение третьей стороны.