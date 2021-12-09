В МИД прокомментировали возможную встречу НАТО и РФ по Украине

Российская сторона опровергла информацию о подготовке к встрече представителей РФ и НАТО, на которой бы обсуждалась ситуация вокруг Украины. Ранее её анонсировал президент США Джо Байден. Лидеры России и США пока не назначили представителей, которые будут обсуждать чувствительные вопросы двусторонних отношений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передаёт ТАСС.

Мне неизвестно ни о какой встрече, видел комментарии президента США на эту тему. Исхожу из того, что форматы для продолжения обсуждения тех красных линий, о которых наше руководство говорило в последние дни, а также получение Россией максимально надёжных правовых юридически обязывающих гарантий безопасности подлежат дальнейшему обсуждению, — передаёт его слова агентство.

Комментируя обсуждение сторонами данную проблему, Рябков отметил, что она находится в глухом тупике. Определённое взаимопонимание, по его словам, было достигнуто по неключевым вопросам по визам. И президенты двух стран пока не определили, кто из их доверителей продолжит контакты по чувствительным вопросам двусторонних отношений.

Накануне Байден заявил о готовящейся встрече для обсуждения проблем, тревожащих Россию и НАТО. По его словам, она должна пройти с участием США и России, а также, как минимум, с четырьмя главными союзниками по НАТО, чтобы обсудить будущее российского беспокойства о расширении альянса.

До этого президент России Владимир Путин назвал свою беседу с американским коллегой Джо Байденом о конфликте на юго-востоке Украины предметной и конструктивной.

Переговоры президентов РФ и США прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали в том числе эскалацию ситуации вокруг Украины.