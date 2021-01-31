В МИД назвали заявления США об акциях частью стратегии сдерживания РФ

https://static.news.ru/photo/fe6a187e-63cd-11eb-b7aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявления Госдепартамента США и американского посольства в РФ, направленные на поощрение несогласованных акций, являются частью стратегии сдерживания России. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве потребовали от американской стороны прекратить грубо вмешиваться во внутренние дела России и предупредили об ответственности за подобные действия, сообщает РИА Новости.

В министерстве добавили, что вмешательство США в дела России такой же доказанный факт, как и «раскрутка» призывов к несанкционированным акциям интернет-платформами, подконтрольными Вашингтону.

Ранее в посольстве США в Москве заявили, что власти накануне акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального заблокировали центр столицы, а также задержали активистов и журналистов. В связи с этим американские дипломаты призвали Россию соблюдать свои международные обязательства в сфере прав человека.

Как писал NEWS.ru посол США в России Джон Салливан накануне заявил, что Москва должна обсуждать с Вашингтоном ситуацию вокруг Навального. Дипломат признал, что это дело не входит в сферу двусторонних отношений, но при этом отметил, что есть ряд аспектов, которые вызывают озабоченность США. Салливан напомнил позицию Москвы, согласно которой арест Навального — внутренний правовой вопрос. Однако, по словам дипломата, Европейский суд по правам человека признал это решение незаконным.