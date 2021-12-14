В МИД назвали условия отмены российского моратория на ракеты в Европе

Односторонний мораторий России на размещение ракет в Европе будет действовать до появления там ракет США, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков. Он также отметил, что не видит оснований сомневаться в твёрдости позиции относительно ракет США в Европе, ранее высказанной президентом России Владимиром Путиным.

Мораторий объявлен президентом, мы ждем ответа натовских стран во главе с США. Пока дело не дошло до физического появления в том или ином регионе соответствующих систем американского производства, наш мораторий будет действовать, — сказал Рябков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что размещение американских ракет средней дальности в Европе несёт в себе угрозу для России, и предложил посмотреть в бинокль либо в прицел на американский ракетный эсминец USS Mount Whitney, зашедший в акваторию Чёрного моря.

До этого Путин сообщил, что предложение России относительно введения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) остаётся в силе. По его словам, с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Азиатско-Тихоокеанский регион столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своём обширном пространстве, а вместе с этим с перспективой нового витка гонки вооружений.