В МИД назвали условия для перехода РФ к политике сдерживания США

https://static.news.ru/photo/d37936e2-70ff-11eb-8917-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы МИД РФ Сергея Рябков рассказал, в каком случае Россия перейдёт к политике сдерживания США. По его словам, Москва будет вынуждена перейти к ответным мерам, если Вашингтон не откажется от враждебного давления на российскую сторону.

Рябков отметил, что РФ не собирается отказываться от конструктивных отношений с США, однако реализовать эту повестку при действиях только с одной стороны невозможно.

Если политика США останется прежней, если она будет сохранять в качестве ключевого элемента этот нажим и прессинг, значит, с нашей стороны будет проводиться политика активного сдерживания США по всем направлениям, — сказал замглавы МИД РФ.

Он уточнил, что политика будет включать в себя противодействие санкциям со стороны зарубежной державы, а также её вмешательствам в дела России. Помимо этого планируется, что Москва в этом случае будет доводить до мирового сообщества идею, что «многополярный мир — это не абстракция, что есть альтернатива американскому диктату».

Рябков также отметил, что на текущий день американская пропаганда продвигает в отношении России совершенно ложные агрессивные оценки и представления. По его словам, американский нарратив уже давно утратил признаки здравого смысла.

Но это отражение именно фундаментальной враждебности в отношении России, мы этому будем противостоять, — подытожил политик. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон не прекращает циничные попытки вмешиваться во внутренние дела Москвы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.