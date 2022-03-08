В МИД назвали санкции Запада оторванными от реальности

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что санкции Евросоюза против Москвы наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС. Решение о новых ограничениях в отношении России сложно обосновать логически, отметил он в беседе с РИА Новости.

В ЕС продолжают звучать призывы к дальнейшему наращиванию санкционного давления на Россию. Такая политика Запада опирается на логику, полностью оторванную от действительности, — подчеркнул дипломат.

Биричевский добавил, что в России прежде уже называли санкции Евросоюза нелегитимными и подрывающими устои международного права, не говоря о том, что они противоречат интересам самого ЕС.

Они ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран — членов ЕС. При этом ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса, — заключил директор департамента МИД.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич заявил: будущие ограничения руководства России на экспорт сырья и продукции в Европу серьёзно повлияют на экономику и граждан. Ответ России на санкции Запада приведёт к дефициту товаров, отметил он. Вучич добавил, что с 10 марта не будет экспорта пшеницы и муки, кукурузы и масла, поскольку «экспорт поднялся на 109%».