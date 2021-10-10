В МИД назвали неприемлемой идею о создании «Великой Албании»

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Кремль не будет обсуждать с Киевом вопрос принадлежности Крымского полуострова, поскольку для Москвы такого вопроса не существует, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА Новости.

Нет. Для Кремля такого вопроса не существует, — сказал он. Так Песков прокомментировал слова внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который считает, что «Крым может быть деоккупирован за...