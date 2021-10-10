В МИД назвали неприемлемой идею о создании «Великой Албании»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание албанского премьера Эди Рамы об объединении Албании и Косово неприемлемо. Планы о «Великой Албании» подрывают стабильность в регионе, отметила дипломат в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Захарова
Особенно странно слышать, что нарушение основополагающего для косовского урегулирования документа декларируется в качестве ключевой цели политической карьеры лидера одной из стран Балканского региона, — говорится в сообщении.
Дипломат добавила, что «подобные ущербные вбросы совершенно не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тираны по созданию единого рынка».
Захарова также выразила надежду, что на «эту откровенную провокацию» последует адекватная реакция «западных опекунов» проекта Косово.
Крайне удивляет, что они пропускают такие подрывные призывы, тогда как обрушиваются с нападками на Белград в связи с его оправданной и не противоречащей международному праву гуманитарной концепцией «сербского мира», — отметила дипломат.
Ранее стало известно, что Москва выступает за решение косовской проблемы путём диалога Белграда и Приштины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом дипломат отметил, что ЕС пора начать выполнять обязательства по Брюссельскому соглашению о нормализации отношений между сторонами, им же и инициированные.