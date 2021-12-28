В МИД назвали главные события года

МИД подвёл главные внешнеполитические итоги уходящего года. Важным событием в сфере безопасности дипломаты назвали передачу США предложений по гарантиям безопасности в Европе, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Ещё одним важным событием стало продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Министерство отмечает важную роль России в переговорах по иранской ядерной сделке, принятии резолюции Генассамблеи ООН о неразмещении первыми оружия в космосе.

После бегства сил США и НАТО из Афганистана и падения режима А. Гани Россия наладила рабочие контакты с представителями новых афганских властей, — говорится в сообщении.

Ведущая роль Москвы отмечена в урегулировании ситуации в Сирии в рамках «астанинского формата». А следование по курсу Минских соглашений позволило не допустить военного конфликта в Донбассе.

Приоритетом внешней политики России оставалось продвижение интеграционных проектов и сотрудничества на пространстве Большой Евразии, — резюмирует ведомство.

Также в МИД указали на развитие отношений, торговых и инвестиционных связей государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это, к примеру, рекордные показатели торговли и сотрудничества с Китаем, странами АСЕАН. Отмечается взаимовыгодный характер отношений с государствами Ближнего Востока и Африки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не собирается изолироваться от остального мира и проводить политику «железного занавеса». О планах западных стран России неизвестно.